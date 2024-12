Australia: gruppo di veterani usa i videogiochi per aiutare chi abbandona la vita militare

Matt Woodhead, rappresentante del gruppo australiano, ha dichiarato che giocare agli sparatutto in prima persona come Call of Duty e a simulatori di guerra aiuta questi veterani a "rivivere i 'bei tempi andati' nella loro testa" durante alcune serate di gioco cooperative che si tengono virtualmente nei fine settimana. "Fondamentalmente mettiamo insieme circa 10-12 persone che prendono parte ogni volta alle sessioni. Scegliamo un gioco, in genere un simulatore militare, e nominiamo una persona che agirà da caposquadra", ha spiegato Woodhead. "Durante il gioco, ogni partecipante dà indicazioni in base allo scenario, come quando militavano nell'esercito. Credo che sia solo di nostalgia per chi non può più farlo".