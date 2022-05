Usa: generale pluridecorato mostra il video di un attacco ucraino, ma si tratta di un videogioco

È così che Barry McCaffrey , generale a quattro stelle dell'esercito americano ora in pensione, ha inconsapevolmente condiviso un filmato di un videogame, affermando che si trattasse di un aereo russo abbattuto dall'Ucraina.

"Gli aerei russi vengono agganciati dalla difesa missilistica ucraina. I russi stanno perdendo un gran numero di aerei d'attacco. La difesa aerea dell'Ucraina sta diventando formidabile", ha scritto McCaffrey.

In realtà

il video condiviso dal generale era un estratto di Digital Combat Simulator (DCS) basato sul motore del videogioco ArmA 3

. Informato da un utente che le immagini non erano reali, McCaffrey ha dunque provveduto a cancellare immediatamente il tweet.

La gaffe del generale a quattro stelle non è passata inosservata e diversi utenti della rete hanno puntualizzato la gravità dell'errore

da parte dell'ex consigliere di Clinton, e che fosse quasi paradossale che un militare con esperienza ventennale come la sua non si fosse accorto che si trattasse di un semplice video d'animazione.

Non è la prima volta che succede, a testimonianza di come il motore creato da

Bohemia Interactive

(il team autore di ArmA) sia effettivamente in grado di simulare realisticamente il concetto di guerra su larga scala.

La software house è tornata recentemente alla ribalta con l'annuncio del futuro della saga: in attesa di

ArmA 4

ArmA Reforged

, attualmente in sviluppo con un nuovo motore di gioco, lo studio con sede a Praga ha lanciato su PC e Xbox lo sparatutto, videogame in Early Access che permetterà agli appassionati di sparatutto tattici di vivere nuove esperienze ancora più realistiche sfruttando modalità di gioco inedite per la serie.