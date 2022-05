Videogiochi: adotta due "Nintendogs" dopo aver ritrovato una vecchia cartuccia

Mai abbandonare gli animali.

Piccoli o grandi che siano, di qualsiasi razza o specie, i nostri piccoli amici hanno sempre bisogno di essere curati, protetti e accuditi. La stessa cosa però non è capitata a tanti animali virtuali, racchiusi in giochi per console o nei famosi Tamagotchi, rimasti invece lasciati a se stessi dopo diverse partite. Un utente di TikTok è riuscito però a salvare due cuccioli sul famoso gioco Nintendogs per Nintendo DS, dopo aver ritrovato la cartuccia sul treno verso casa .