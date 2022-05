Gb: arriva l'allenamento che aiuta i videogiocatori a prevenire l'affaticamento

Il cosiddetto allenamento Gaming Intensity Fitness Training (GIFT) è stato pubblicato sul canale YouTube dell'azienda per essere provato dai giocatori e comprende esercizi per le dita, le mani e i polsi, le spalle, il collo e la schiena. Il workout è stato progettato grazie all'esperto di fitness Obi Vincent e il performance manager della società Excel Sports, Ewen Bufton.

Il piano d'allenamento ha seguito i risultati di una ricerca condotta da EE, la quale ha svelato come gli inglesi spendano in media sette ore a settimana giocando ai videogiochi:

il 63% afferma di provare affaticamento durante le sessioni di gioco

, che per alcuni hanno durata media di tre ore senza pause intermedie. "I giocatori spesso non si rendono conto dell'impatto che la forma fisica può avere sulle loro prestazioni di gioco", ha affermato Vincent, ma sottolineando come il prendere parte alla routine di fitness li metterebbe "nella condizione ottimale per migliorarle".

"

La forma fisica può effettivamente fare la differenza in una frazione di secondo di una partita

, e questo è qualcosa su cui lavoro con tutte le mie squadre di eSport professionali", ha aggiunto Bufton. "Oltre a ridurre il rischio di lesioni e i livelli di stress, può aiutare a migliorare i livelli di concentrazione, qualcosa che è imperativo per i giocatori".

Gli esperti

incoraggiano i giocatori a curare anche il proprio benessere mentale quando giocano

rimanere idratati e aumentare la propria esposizione alla luce naturale

, raccomandando di fare delle pause di almeno cinque minuti ogni ora e praticando alcuni esercizi di respirazione profonda per rimanere rilassati. Il consiglio finale, ma non meno importante, è diper aumentare la concentrazione.