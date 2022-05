Videogiochi, ADM: Sale LAN e manifestazioni videoludiche non sono a rischio

Sarebbero stati solo quattro in tutta Italia, infatti, i locali sottoposti a controllo da parte dell’Agenzia, uno dei quali non avrebbe subito alcun tipo di provvedimento poiché il titolare è stato in grado di esibire la documentazione amministrativa corretta per la gestione dell’attività.

Secondo quanto riportato nel comunicato stampa ufficiale, disponibile integralmente qui sopra, non sarebbe quindi a rischio l’organizzazione di eventi aperti al pubblico in cui sono disponibili videogiochi, come

Games Week

Lucca Comics & Games

, ma nemmeno l’apertura e la gestione di locali in cui sia possibile giocare, a patto che questi siano in regola con le autorizzazioni e le certificazioni richieste.

Scrive infatti l’ADM: "[…] tutte le manifestazioni di settore, comprese le fiere tematiche e l’esercizio del gioco nelle stesse sale LAN, non sono in alcun modo pregiudicate se svolte nel rispetto delle regole di settore […]".