Videogiochi: lo Stato mette sotto sequestro sale LAN ed eSport

Nel fine settimana, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) ha disposto infatti il sequestro delle principali sale LAN italiane, come Esport Palace di Bergamo e PC Teklab di Milano, in seguito all’esposto presentato da Sergio Milesi, titolare di un’azienda operante nel settore delle sale giochi.

Nel suo esposto, l’imprenditore ha evidenziato come le sale LAN ed eSport del territorio siano sostanzialmente equiparabili alle tradizionali sale giochi caratterizzate da cabinati arcade a gettoni, ma possano

offrire dei servizi a “noleggio” senza adempiere agli obblighi legislativi

che le sale giochi sono costrette a rispettare da decenni a questa parte.

In sostanza,

le sale LAN ed eSport si limiterebbero a noleggiare l’hardware

senza doversi preoccupare di regolamentazioni

, si tratti di un PC da gaming o una console generalmente rivolta a un utilizzo domestico,come il controllo del pagamento tramite la consueta gettoniera, la verifica dei giochi utilizzati e il possesso di una licenza d’uso in pubblico da parte di più persone, ma anche di omologare le macchine da gioco e verificare che i videogame siano adatti o meno a un pubblico minorenne.

Tutti requisiti che le sale giochi tradizionali sono obbligate a rispettare, con il pagamento di tasse salatissime, e che i cosiddetti "eSport Bar" eviterebbero del tutto.

Milesi, insomma, parla di concorrenza sleale

postazioni dei simulatori di guida

, e per farlo mette a confronto leutilizzate all’interno delle sale eSport e quelle che invece sono presenti nelle sale giochi tradizionali, caratterizzate da vincoli che non sussistono al contrario nell’offerta a ore (o a "esperienza") dei centri focalizzati sul concetto di eSport, gli sport elettronici che pongono il videogioco come disciplina competitiva.

ADM

Milesi sottolinea come le leggi italiane siano rimaste quelle di venti o trent'anni fa

, e che le medesime normative applicate nei locali in cui esistono apparecchi da intrattenimento senza vincita di denaro, in realtà, dovrebbero essere rispettate anche nei PC da gaming o nelle console presenti all’interno delle sale LAN/eSport.

Il lungo esposto presentato da Milesi

pone all’attenzione dell’ADM la potenziale irregolarità nello sfruttamento di licenze domestiche all’interno di una sala eSport frequentata da un pubblico pagante

le sale eSport elargirebbero tali ricompense senza rispettare la trafila che è necessaria per indire un concorso a premi in Italia

, e persino quegli eventi in cui i vincitori di tornei di sport elettronici ottengono premi in denaro o sotto forma di beni materiali, si tratti di periferiche o altri oggetti. Anche in questo caso,

Una situazione di disparità che ha spinto a Milesi ad andare oltre all’esposto:

l’imprenditore bresciano ha presentato anche un interpello chiedendo all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il permesso di allestire all’interno delle strutture della sua società Led srl le medesime postazioni da gioco

presenti nelle sale LAN ed eSport. Qualora l’ADM non fosse intervenuta per verificare l’effettiva regolarità delle suddette attività, Milesi avrebbe così trasformato le sue sale giochi replicando esattamente lo stesso modus operandi degli "eSport Bar", senza tuttavia essere più costretto a pagare le stesse tasse versate finora.

Di fronte a tali condizioni e alla possibilità di scatenare una vera e propria rivolta da parte di tutte le sale giochi tradizionali presenti nel Bel Paese,

l’ADM ha preferito non rischiare di perdere il pagamento dell’imposta sull’intrattenimento e bloccare l’operatività delle sale LAN ed eSport che operano in Italia

La speranza è che possa essere presto adottato un quadro normativo più moderno e capace di rispondere alle esigenze dei tanti imprenditori, spesso giovani, che stanno contribuendo con investimenti e creatività a espandere il sempre crescente settore degli eSport e dei videogiochi competitivi.

Proprio per questo

Alessio Cicolari

lungo appello in cui chiede ai titolari di sale LAN ed eSport europee di aiutarlo a raccogliere informazioni su come altre nazioni gestiscono questo nuove sale da gioco

, amministratore delegato di AK Informatica (l'azienda che controlla Esport Palace), ha lanciato su Facebook un . Di sicuro, quello degli sport elettronici è un treno che non può vedere l’Italia relegata - nuovamente - sull’ultimo vagone.