Gb: i videogiochi possono accrescere l'interesse per lo sport nei giovani, secondo uno studio

Del 37% degli intervistati che hanno dichiarato di essere più interessati a guardare lo sport in TV dopo aver giocato ai videogiochi, il 12% ha riferito un forte aumento nell'interesse a queste attività. Sebbene la maggior parte non abbia riportato cambiamenti sostanziali, è interessante notare come solo una minima parte abbia dichiarato di aver smesso di guardare partire sportive in seguito all'uso dei videogiochi.