Videogiochi e licenziamenti: gli sviluppatori analizzano lo stato dell'industria

Già, perché l'impatto di questi licenziamenti va a colpire non solo chi va via, ma anche chi resta: il 41% dei partecipanti ha indicato di aver subito l'impatto di questi tagli al personale (in aumento rispetto al 35% dell'anno precedente), ritrovandosi verosimilmente a dover lavorare di più, con il 29% che sostiene di aver assistito al licenziamento di un collega nello stesso dipartimento (in aumento rispetto al precedente 17%) e il 18% che conferma come i tagli siano stati applicati ad altri dipartimenti (in aumento rispetto all'11% del report precedente). Non è andata meglio ad alcuni studi, con il 4% che ha chiuso i battenti nel 2024.