Videogiochi e "loot box": antitrust contro Genshin Impact, multa da 20 milioni di dollari

Stando all'analisi di FTC, Cognosphere ha indirizzato la campagna pubblicitaria di Genshin Impact specificamente ai bambini sotto i 13 anni, raccogliendo dati personali senza il consenso dei genitori e violando di fatto la legge COPPA. Le pratiche scorrette riportate dall'antitrust degli Stati Uniti riguardano anche la scelta di "ingannare i giocatori sulle probabilità di vincita" nei contenuti a pagamento, le famigerate casse premio conosciute come "loot box", rendendo eccessivamente complesso il processo di acquisto della valuta virtuale. Il tutto, stando alle accuse di FTC, per indurre in errore i giocatori sulla "quantità di denaro necessaria per ottenere determinati premi".