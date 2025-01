Usa: l'impatto dei nuovi dazi di Trump sui videogiochi

Se le aziende proseguiranno nella produzione di dischi, si prevede un inevitabile aumento dei prezzi che non riguarderà solo i supporti fisici, ma che si estenderà di riflesso anche ai giochi in formato digitale per non sfavorire ulteriormente le vendite di un formato già in calo negli ultimi anni. Piscatella sostiene infatti che, in risposta all'introduzione dei dazi, le aziende potrebbero cercare di mantenere la parità di prezzo tra le versioni fisiche e digitali dei videogiochi, ma confida che prevedere con precisione come si svilupperà la situazione è estremamente complessa.