Videogiochi: lieve crescita nel 2024, EA Sports FC 25 domina le classifiche europee

In generale, la "top 20" diffusa da GSD svela che solo sei dei videogiochi usciti nel 2024 si sono piazzati tra i venti titoli più venduti dello scorso anno (in calo rispetto al report precedente, che vedeva dieci novità nella Top 20): in totale, questi titoli hanno generato il 27% delle copie vendute complessivamente in Europa, rispetto al 34% raggiunto l'anno prima. Uno dei più videogiochi che si sono distinti maggiormente nel 2024 è stato certamente Helldivers 2, lo sparatutto targato Arrowhead e PlayStation che, complice il lancio in contemporanea su PC e PS5, ha strappato la sesta posizione in classifica, mentre tra le altre novità di rilievo si segnalano Dragon Ball: Sparking! Zero (13esimo) e Warhammer 40k: Space Marine 2 (15esimo).