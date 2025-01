Videogiochi: una "maratona" per la lotta contro il cancro, raccolti 2,5 milioni di dollari

Gli organizzatori di Awesome Games Done Quick danno appuntamento ad altri eventi di beneficenza che si terranno nei prossimi mesi allo stesso scopo, dalla manifestazione Back to Black (6-9 febbraio) all'evento Frost Fatales (9-16 marzo), in attesa del ritorno dell'edizione estiva della stessa maratona che prenderà il nome di Summer Games Done Quick e sarà ospitata dalla città di Minneapolis (Minnesota, Stati Uniti) dal 6 al 12 luglio.