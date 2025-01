Gb: i videogiochi "open-world" come Zelda possono aumentare il benessere mentale

I ricercatori dell'Imperial College di Londra e dell'Università di Graz in Austria hanno chiesto a oltre 600 dottorandi post-laurea quali fossero le proprie esperienze di gioco con i videogiochi open-world e come si sentissero a riguardo, scoprendo che famose avventure come The Legend of Zelda: Breath of the Wild aumentino in modo significativo l'evasione cognitiva (ossia la pausa dai pensieri della vita reale), i livelli di rilassamento e il benessere mentale complessivo.