Usa: videogiochi più cari con la nuova amministrazione Trump

Le politiche economiche proposte da Trump potrebbero apportare cambiamenti radicali all'economia globale, in particolare i suoi piani per l'imposizione di nuove tariffe sui beni importati, che avrebbero un impatto particolare non solo sul settore videoludico, ma più in generale su quello tecnologico. Trump ha infatti proposto una tariffa di base del 60% sulle esportazioni cinesi, un aumento significativo che potrebbe scatenare con ogni probabilità una guerra commerciale, dal momento che la maggior parte delle componenti utilizzatile in console per videogiochi e computer sono prodotte in Cina.