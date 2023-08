Videogiochi: video trasforma Biden, Trump, Einstein e tanti altri in personaggi di Mortal Kombat

Anche per il gioco di combattimento sono state inventate diverse parodie, tra cui la più recente che vede politici, attori, cantanti e altre celebrità entrare a far parte del roster dei suoi combattenti .

Fin dal suo debutto, Mortal Kombat si è sempre distinto come il picchiaduro più cruento in assoluto, ma i suoi scontri al limite dello splatter hanno da sempre attirato migliaia di appassionati in tutto il mondo.

Il video amatoriale in questione, pubblicato sui social network, non ritrae i personaggi impegnati a darsele di santa ragione ma riprende in un trailer la schermata iniziale di gioco dove i lottatori vengono presentati uno per uno. I loro stravaganti costumi, a una prima occhiata, sembrano realizzati da un'intelligenza artificiale.

I giocatori possono vedere spuntare in rassegna non solo i soliti magnati del calibro di Mark Zuckerberg, Elon Musk e Jeff Bezos, ma anche una versione esilarante di politici mondiali come Joe Biden, Kim Kong-un, Donald Trump e Hillary Clinton, passando per noti volti del pacifismo come Gandhi, Papa Francesco, Madre Teresa, grandi scienziati come Albert Einstein e persino Stephen Hawking con la sua sedia a rotelle, finendo il giro con cantanti internazionali come Beyoncé e Taylor Swift.

Il video ha conquistato persino Ed Boon, fondatore del team NetherRealm Studios al lavoro sulla saga: è un vero peccato che nessuno di questi personaggi sarà incluso nell'imminente Mortal Kombat 1, che pur offrendo alcuni ospiti di rilievo nel suo cast, avrebbe certamente ampliato il divertimento mostrando alcuni di questi personaggi in combattimento senza esclusione di colpi.