Mortal Kombat 1 accoglie i "cattivi" dei fumetti: ecco Patriota e Omni-Man

Con una serie di video svelati al Comic-Con 2023, la software house capitanata da Ed Boon ha continuato a mostrare il nuovo capitolo del videogame di combattimento che sancirà un nuovo inizio per la saga.

Il primo filmato ha mostrato in azione il popolo Umgadi, confermando che la storia si focalizzerà anche su lottatori storici del franchise come Baraka, Li Mey e Tonya, che torneranno al fianco di altre vecchie conoscenze come Quan Chi, Ermac e Takeda Takahashi. Se i primi tre combattenti faranno parte del gioco base in uscita su PC e console a settembre, gli ultimi tre arriveranno nei mesi successi al lancio come parte del Kombat Pack a pagamento.

Questo pacchetto includerà inoltre tre personaggi aggiuntivi, "ospiti" che saranno introdotti come da tradizione nell'universo di Mortal Kombat per portare una boccata d'aria fresca all'esperienza di gioco: si tratta di Peacemaker, parte dell'universo fumettistico di DC Comics che di recente è arrivato sul piccolo e grande schermo grazie all'interpretazione di John Cena nella serie omonima; Omni-Man, antagonista della serie a fumetti Invincible creata da Robert Kirkman e adattata in una serie a cartoni animati; infine Patriota, "eroe" spietato della serie The Boys che nell'adattamento televisivo è interpretato dall'attore Antony Starr.

Il cast di Mortal Kombat 1 includerà così un gran numero di personaggi sulla carta molto differenti, e in quest'ottica sarà interessante scoprire che impatto avranno delle entità potenzialmente devastanti come Omni-Man e lo stesso Patriota nel bilanciamento dell'esperienza di gioco.