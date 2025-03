Videogiochi: la Basilica di San Pietro arriva su Minecraft con "Peter is Here"

Da anni, ormai, Minecraft è diventato un punto di riferimento per le iniziative che sfruttano il potere dei videogiochi per favorire l'apprendimento: è il caso di Peter is Here, nuovo progetto realizzato in collaborazione tra Microsoft e Città del Vaticano che ha sfruttato la piattaforma Minecraft Education per creare una versione esplorabile della Basilica di San Pietro, invitando gli studenti a scoprirne la storia.