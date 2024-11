Minecraft diventa un parco a tema: due strutture in arrivo dal 2026

"L'esperienza di Merlin nella creazione di attrazioni di fama mondiale li rende il partner ideale per aiutarci a trasformare in realtà il mondo di Minecraft in modi nuovi e coinvolgenti, all'interno di spazi permanenti in tutto il mondo", commenta Kayleen Walters, vicepresidente dello sviluppo dei franchise videoludici presso Microsoft. "La nostra comunità è sempre alla ricerca di nuove opportunità per interagire con Minecraft, e siamo felici di costruire punti di contatto in tutto il mondo che li sorprenderanno. Queste nuove esperienze nella vita reale non solo faranno crescere la nostra comunità, ma offriranno anche ai fan molte più opportunità di immergersi nel mondo di Minecraft in modi che non hanno mai immaginato".