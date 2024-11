Giappone: Super Nintendo World si espande e accoglie un'area a tema Donkey Kong

E non poteva non essere Donkey Kong Country il franchise scelto da Nintendo per la sua seconda zona tematica: in compagnia del leggendario designer Shigeru Miyamoto, l'azienda giapponese ha mostrato le attrazioni, i giochi, i chioschi in cui acquistare cibo a tema e, ovviamente, le aree dedicate al merchandising di Donkey Kong e gli altri personaggi della sua saga, all'interno di una nuova area che rievoca chiaramente le atmosfere tipiche dei videogiochi dedicati al poderoso gorilla, con tanto di "caccia al tesoro" che vedrà i visitatori del parco andare in cerca delle lettere che compongono la parola "KONG" per vincere dei premi.