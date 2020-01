Giappone: alcune riprese aeree svelano come sarà il parco a tema di Nintendo

Il Giappone si è sempre dimostrato anni luce avanti nel progresso di infrastrutture e costruzioni. Laddove nel 2017 non esisteva nient'altro che una vasta area di parcheggio, ora sembra prendere forma quello che diventerà il primo parco tematico di Nintendo, il Super Nintendo World . Delle riprese aeree hanno infatti regalato ai fan le prime immagini del grande centro di intrattenimento di base negli Universal Studios di Osaka , che rivelano quanto i lavori siano già a buon punto.

Il video girato da una TV giapponese, è stato condiviso da un utente su Twitter e mostra come il parco tematico stia assumendo sempre più le fattezze di un livello di Super Mario Bros., con i suoi classici cubi contenenti oggetti e l'iconica bandierina di fine quadro, in cui spiccano già le enormi statue di Yoshi e di un simpatico Goomba.

I fan del colosso nipponico non dovranno dunque attendere per molto tempo, visto che il termine dei lavori è fissato al prossimo luglio, in occasione dell'inizio delle Olimpiadi di Tokyo. Nel frattempo, se siete curiosi di conoscere ulteriori dettagli sul parco divertimenti, date un'occhiata al videoclip ufficiale che mostra alcune incredibili e probabili attrazioni.

