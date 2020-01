Nintendo, l'incredibile opuscolo informativo per le assunzioni in Giappone

È tempo di assunzioni e di campagne marketing di inizio anno per le grandi e piccole aziende e quando pensiamo ai manuali informativi di ricerca di nuovi profili professionali, è facile immaginarli zeppi di grafici e infografiche spesso aride e carenti di creatività. Fortunatamente Nintendo non è tra queste, come hanno evidenziato le immagini pubblicate in rete del suo opuscolo aziendale che ha tutte le fattezze di un libro per bambini , dove le varie sezioni altro non sono che splendidi omaggi ai personaggi che hanno reso grande il brand nel corso degli anni .

La galleria fotografica è stata pubblicata su Twitter dall'utente karasu_mp3, accompagnata da un suo messaggio in giapponese che svela tutta la sua meraviglia: "Questo è l'opuscolo di reclutamento di Nintendo di quest'anno, ed è davvero fantastico ”.

L'onore della copertina è stato dato ovviamente a Super Mario, come preludio alle pagine interne dove invece compaiono altri personaggi amatissimi come Luigi, Donkey Kong, Bowser Jr., Pauline (la damigella in pericolo nella saga di "Mario vs. Donkey Kong" e sindaco di New Donk City in Super Mario Odyssey), Wart (il malvagio Re Rana di Super Mario Bros, 2) e la Principessa Daisy (Super Mario Land), tutti impegnati in quelle che sembrano scene raffiguranti i diversi processi creativi all'interno dell'azienda.

Il tutto accompagnato da frasi nella scrittura giapponese hiragana, utilizzata per insegnare la lettura ai bambini e in perfetta linea con lo stile dell'opuscolo.

Speriamo che quando l'ex quartier generale della Nintendo a Kyoto verrà trasformato in un hotel, ogni camera possa includere una copia di questo fantastico libretto, in modo che gli ospiti possano ricordare quanto le star di quelle favole illustrate abbiano reso grande il mondo dei videogiochi.

