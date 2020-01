Giappone: la sede storica di Nintendo sarà rimpiazzata da un hotel

C'è aria di cambiamenti a Kyoto , in Giappone, dove lo storico quartier generale di Nintendo sarà stravolto e trasformato in un hotel . Il progetto, nome in codice Kabuyama , prevede l'adattamento della sede Yamauchi Nintendo in un hotel da 20 stanze con tanto di ristorante, bar, palestra e spa, stando a quanto svelato dal portale giapponese Osumituki.

L'edificio Yamauchi Nintendo è stato uno dei primi quartier generali del colosso nipponico e ha mantenuto il proprio aspetto (con tanto di targa, relativa al periodo in cui Nintendo si occupava ancora delle carte da gioco Hanafuda) dagli anni '30. L'obiettivo è quello di ammodernare la struttura e renderla al passo con i tempi in vista dell'inaugurazione dell'hotel, prevista per il 2021.

Fondata nel 1889 col nome di Yamauchi Nintendo & Co. Ltd., la casa di Kyoto ha iniziato infatti la propria attività come azienda specializzata in carte da gioco che, negli anni '60, si è lanciata in altri mercati, come quello dei giocattoli. Nel 1974, Nintendo è entrata ufficialmente nell'industria dei videogiochi, assicurandosi i diritti per la distribuzione della console Magnavox Odyssey sul mercato americano. Il resto è storia.

Vieni su IGN Italia per altre notizie e video su questo gioco!