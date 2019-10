Giappone: un riconoscimento speciale a Shigeru Miyamoto, il "papà dei videogiochi"

I videogiochi, si sa, sono come delle creature partorite dalle menti geniali di grandi sviluppatori. Molti game designer hanno infatti dato i natali a personaggi ormai entrati nel cuore e nella vita di tanti giocatori. Uno di questi è Shigeru Miyamoto , che tra le accoglienti mura di casa Nintendo, è diventato il papà di famosi beniamini come Super Mario , Donkey Kong e Zelda .

Proprio per questo motivo, il governo giapponese ha deciso di insignirlo del prestigioso riconoscimento come "Persona di Interesse Culturale" per la nazione.

Ogni anno, infatti, il governo del Sol Levante onora una serie di personalità per i loro importanti contributi culturali che danno lustro al Giappone in campo internazionale, con un'onorificenza equivalente al premio Nobel. Coloro che hanno ottenuto tale riconoscimento provengono da una varietà di settori tra cui l'arte, la musica, la scienza e il mondo accademico.

Il nome di Miyamoto ha prevalso tra le venti nomination al merito culturale, premio di cui era stato insignito anche il regista e creatore di fumetti Hayao Miyazaki dell'amatissimo Studio Ghibli nel 2012.

