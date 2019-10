Jaguar crea un'auto elettrica per il videogioco Gran Turismo Sport

Il prototipo vedrà la luce su Gran Turismo Sport come DLC e permetterà di scatenare i 1.020 CV elettrici della nuova hypercar creata dai designer di Jaguar, per quella che è una coupé davvero particolare: tre motori elettrici da 1.200 Nm totali, che va da 0 a 100 km/h in meno di due secondi.

La nuova Jaguar Vision GT Coupé, realizzata sulla base dei leggendari modelli C-Type e D-Type, è capace di raggiungere i 320 km/h grazie a un peso complessivo inferiore ai 1.400 kg, e sarà disponibile da novembre in veste gratuita per tutti i possessori di Gran Turismo Sport. Di seguito le immagini ufficiali mostrate da Jaguar e Sony per la nuova vettura dell'esclusiva per PlayStation 4.

