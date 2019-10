Gran Turismo Sport: Stefano Conte vince il secondo torneo GT Sport e-Cup

In occasione della finalissima della seconda edizione del torneo GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz , organizzato da Sony, Mercedes Benz ed ESL Italia, dedicato al simulatore di guida Gran Turismo Sport , un italiano ha conquistato il podio del circuito di Suzuka durante la Games Week dei giorni scorsi.

Il giovane Stefano Conte di 22 anni viene dalla Puglia e si è visto consegnare un premio di ben 10mila euro, piazzandosi in testa della classifica e sbaragliando gli altri tre piloti in gara. Vincente si è rivelata la mossa di passare al pit-stop per il cambio pneumatici un giro prima dei suoi avversari, mantenendo immutata la prima posizione.

“È stata una gara entusiasmante e di altissimo livello", ha dichiarato Conte. "La GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz mi ha permesso di mettermi alla prova in una sfida estremamente competitiva, quest’anno con un format ancora più divertente. Fortunatamente il circuito Suzuka è uno dei miei preferiti e questo mi ha permesso in poco tempo di anticipare le mosse degli avversari, raggiungere e mantenere il primo posto. Ringrazio il mio team, GTExD, per il prezioso aiuto, e gli organizzatori del torneo per questa fantastica opportunità”.

Il giovane infatti aveva già partecipato alla scorsa edizione del torneo, superando quest'anno le selezioni preliminari che hanno visto mille piloti darsi battaglia sul circuito da cui solo 12 hanno ottenuto l'accesso alla fase finale. A Stefano vanno quindi le nostre migliori congratulazioni.