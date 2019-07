Gran Turismo 7 sfrutterà la potenza di PS5 per puntare sulla realtà virtuale

Yamauchi sottolinea come, in termini di gare e di motore fisico, GT Sport abbia saputo ridefinire il genere e raggiungere vette fino a quel momento inesplorate per la serie, motivo per cui nel nuovo Gran Turismo ci sarà ancora spazio per gli elementi inseriti con il capitolo precedente.



Durante l'intervista, Yamauchi ha confidato che la maggiore potenza offerta da PlayStation 5 permetterà di spingere soprattutto sulla realtà virtuale, aspetto che più di ogni altra cosa richiede una potenza di calcolo inaudita.



Il creatore di Polyphony Digital è un grande fan della VR e confida che la sua implementazione all'interno del nuovo capitolo di Gran Turismo non possa far altro che migliorare l'esperienza di gioco: lo scopo è di sfruttare l'hardware di PS5 per creare un'esperienza di guida appagante e divertente anche in realtà virtuale, riuscendo ad aggirare al meglio i limiti di una tecnologia ancora acerba.



Al momento non ci sono indicazioni concrete sul lancio del nuovo Gran Turismo, che dovrebbe esordire in esclusiva sulla prossima generazione di console PlayStation e che non arriverà verosimilmente prima della fine del prossimo anno.