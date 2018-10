L'Italia è sul podio del campionato europeo di Gran Turismo

Dal 19 al 20 ottobre, alla Madrid Games Week, si è disputata la finale del campionato europeo ufficiale di Gran Turismo Sport, che ha visto il nostro Giorgio Mangano salire sul terzo gradino del podio, posizionandosi dietro al tedesco Hizal e all'inglese Suswillo.



Mangano era l'unico italiano in competizione e si è guadagnato l'accesso alla parte finale del torneo mondiale, che si terrà a Las Vegas tra il 30 e il 31 ottobre e accoglierà trenta sfidanti selezionati dai tornei asiatici, americani e, appunto, europei.



Questa è stata la dichiarazione di Kazunori Yamauchi, CEO di Polyphony Digital e storico creatore della serie Gran Turismo:



"È stata una grande Finale europea. Ho davvero molta stima per questi piloti e per l’abilità che hanno dimostrato in pista. Hanno dato un grande spettacolo ai migliaia di fan che erano lì per loro. Le corse erano degne di una competizione mondiale. Quando abbiamo lanciato i FIA GT Championship, volevamo riunire i migliori piloti di Gran Turismo Sport e farli gareggiare su un palcoscenico mondiale. La Finale mondiale sarà di certo un evento speciale".