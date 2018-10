Overwatch, raccolti oltre 12 milioni di dollari per la ricerca contro il cancro al seno

Qualche settimana fa vi avevamo parlato dell'iniziativa da parte di Blizzard Entertainment per incoraggiare, tramite il suo videogioco Overwatch , la ricerca contro il cancro al seno da parte dell'ente Breast Cancer Research Foundation . Con l'acquisto di una skin (un costume alternativo) di colore rosa per il personaggio di Mercy o di una t-shirt dedicata all'eroe da supporto, infatti, la community dello sparatutto avrebbero così contribuito alla causa e supportato un gruppo che da 25 anni lotta per progredire nella ricerca contro il cancro al seno.

Come potete vedere dal grafico in alto, questi fondi saranno investiti non solo nello sviluppo di nuovi trattamenti contro la malattia, ma in numerose aree d'interesse aggiuntive che permetteranno di esaminare ogni singolo aspetto di tale cancro per uomini e donne di tutto il mondo.