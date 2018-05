Overwatch: una skin contro il cancro al seno

Con l'ultimo aggiornamento del campione d'incassi Overwatch, sparatutto online in prima persona realizzato dalla californiana Blizzard, è stato aggiunto un evento per una raccolta fondi per la ricerca contro il cancro al seno.



Fino al 21 maggio, acquistando la skin rosa di Mercy, sarà possibile devolvere €14,99 al BCRF (Breast Cancer Research Foundation) per supportare le loro ricerche per combattere il tumore al seno. Blizzard ha anche dichiarato che la donazione minima garantita sarà di 250.000 dollari e che svelerà il totale racimolato grazie ai giocatori alla fine dell'evento.



Potete dare uno sguardo al costume realizzato per l'iniziativa avviando il video presente in questo articolo.