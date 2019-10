Giocatore fa sport con il Ring-Con di Switch e mette a rischio... i gioielli di famiglia

La pratica dell'allenamento tra le mura di casa sta prendendo sempre più piede. Causa la mole di impegni e le lunghe ore di lavoro, molti utenti decidono di concedersi qualche ora di movimento grazie ad app e giochi creati apposta per le console. Prima fra queste è certamente Nintendo , che ha recentemente lanciato la nuova periferica dedicata allo sport virtuale Ring-Con per la sua console portatile Switch, insieme al quantomai bizzarro gioco di ruolo Ring Fit Adventure che consente ai giocatori di combattere mostri mentre si allenano. I possenti nemici però non sono stati certo il problema principale di un utente di Reddit in arte Feoen , vittima invece di un imbarazzante infortunio.

Stando al post pubblicato in rete, l'agguerrito ginnasta videoludico era a casa da solo e si era quasi completamente denudato perché non voleva che il sudore gli sporcasse i vestiti. Oltre ad essere rimasto piacevolmente colpito da quanto bene i Joy-Con seguissero i suoi movimenti, Feoen deve essersi però pentito rapidamente della sua scelta imbarazzante. Durante la lotta contro il suo primo boss, infatti, il gioco gli ha richiesto di eseguire una serie di addominali.

"Ho premuto il Ring-Con contro gli addominali con le mani per generare uno scudo di difesa nel gioco. Quando il mostro mi ha attaccato, ho provato a eseguire l'esercizio. Quello di cui non mi ero reso conto era quanto viscida di sudore fosse la mia pancia..." ha spiegato il giovane.

In un attimo, il Ring-Con della Switch è scivolato nelle parti basse e si è decompresso, bloccando così i suoi gioielli di famiglia. Lo sfortunato giocatore spiega di essersi contorto per il dolore mentre, per aggiungere un'ulteriore beffa all'accaduto, il boss gli avrebbe assestato un colpo tale da far perdere al suo avatar più della metà della salute. Dopo finalmente ricomposto, Feoen ammette di aver messo in atto la sua vendetta contro il suo avversario.

Nonostante tutto, il post riporta commenti davvero positivi sulla sua esperienza di gioco e sulla qualità della periferica, senza aver dimenticato però di avvertire gli utenti di Reddit di non ripetere i suoi errori, suggerendo caldamente di indossare i pantaloni durante l'allenamento, o una protezione adeguata, per non incorrere in spiacevoli inconvenienti oltre i classici dolori muscolari.

