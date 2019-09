Dalle carte da gioco ai videogames: 130 anni di storia per Nintendo

Era il periodo del boom informatico quando l'azienda decise ufficialmente di ​avventurarsi nel settore dell'elettronica e dei giocattoli. Nel 1977 l'incontro con Shigeru Miyamoto, colui che avrebbe tracciato il glorioso futuro per Nintendo con la nascita di un'icona, Super Mario, e di alcuni dei franchise più famosi della casa di Kyoto, come The Legend of Zelda e Donkey Kong.



La prima console di Nintendo, lo storico NES, ha dato il via a una serie di successi che l'hanno consacrata una delle tre big di quest'industria (insieme a Sony e, più recentemente, a Microsoft). Il resto è storia: non sono certo mancate difficoltà e parentesi negative, come il lancio di una console del calibro di Wii U, incapace di bissare il successo di Wii. Con Nintendo Switch, la casa di Kyoto è riuscita a risollevarsi alla grande con quasi 37 milioni di unità vendute a oggi e una nuova versione, Nintendo Switch Lite, disponibile da pochi giorni sul mercato globale.



130 anni dopo la fondazione, l'azienda continua a seguire la propria missione e si impegna a divertire i suoi fan, innovando con idee sempre differenti e fuori dal coro. Buon compleanno, Nintendo!