Nintendo Switch Lite non include i componenti interni per l'uso sul televisore

Uno dei difetti più criticati di Nintendo Switch Lite, il nuovo modello della console prodotta dall'azienda giapponese, è l'assenza di qualsivoglia uscita che consenta l'utilizzo sul televisore di casa, esattamente come succede nel modello principale in commercio dal 2017.



A spiegare le ragioni dietro quest'assenza ci ha pensato un video pubblicato su YouTube dall'utente Spawn Wave, che ha deciso di scoprire cosa si cela all'interno della nuova console lanciata in Italia il 20 settembre. Secondo l'utente, l'hardware di Switch Lite è differente da quello del modello standard di Switch e non includerebbe né l'uscita per il televisore, né tantomeno la componentistica necessaria a trasmettere il flusso video con un cavo USB-C.