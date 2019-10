Lo storico Game Boy rivive in una nuova console portatile

Dopo il successo delle console in grado di emulare i classici di Nintendo Entertainment System e Super Nintendo in alta definizione, l'azienda Analogue ha svelato un nuovo progetto dedicato agli amanti dello storico Game Boy , prima console portatile di Nintendo: si tratta di Analogue Pocket , che ricorda nel design la forma tanto amata dagli estimatori del retrogaming.

Analogue Pocket è compatibile con tutte le cartucce di Game Boy. Game Boy Color e Game Boy Advance, ed è progettato per offrire anche una totale compatibilità con i classici del catalogo Game Gear, Neo Geo Pocket e Atari Lynx, offrendo lo stesso feeling del passato ma con un tocco moderno, garantito da un hardware capace di far girare tutti i videogiochi in alta definizione.

Il tutto è reso possibile infatti da uno schermo LED da 3.5 pollici, con una densità di 615 pixel per pollice e una cornice di 1600x1440 pixel, dieci volte la risoluzione originale del Game Boy e un altoparlante stereo. La console è inoltre impreziosita da uno slot SD per il salvataggio dei giochi e da una batteria a ioni di litio che garantisce una lunga durata in mobilità. Presente, infine, persino il connettore Game Boy Link per divertenti sessioni in compagnia su giochi come Zelda: Four Swords.

La console di Analogue sarà lanciata nel corso del 2020 nella duplice colorazione bianca e nera. Di seguito alcune foto che mostrano la console nel dettaglio.

