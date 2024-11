Videogiochi: ingegnere riesce a far funzionare Doom su una sveglia

L'opera è stata realizzata da un ingegnere conosciuto come GaryOderNichts, che è riuscito a lanciare il gioco sulla sveglia interattiva di Nintendo rendendo il risveglio un po' più piacevole. L'uomo, tuttavia, non si è accontentato della sola funzionalità integrata e ha deciso di mostrare prima alcuni effetti personalizzati, per poi spingersi oltre e dimostrare che è possibile giocare completamente a Doom sulla sveglia giapponese, usando il grande pulsante luminoso di Alarmo per il movimento e i tasti più piccoli per sparare.