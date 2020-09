Videogiochi: sviluppatore riesce a far girare Doom su un test di gravidanza

Non c'è giocatore al mondo che non si sia cimentato almeno una volta in una partita a Doom. Dopo il recente successo di Doom Eternal, realizzato da Bethesda e id Software, la fama dello sparattutto si è accresciuta notevolmente e così la curiosità per i primi capitoli della saga, tanto che alcuni programmatori hanno cercato di renderli giocabili su dispositivi come vecchie fotocamere o registratori di cassa di noti fast food. Ma nessuno come lo sviluppatore Foone Turing era andato così oltre, rendendo il videogioco giocabile su di un test di gravidanza elettronico.