Usa, 19enne installa Doom su un registratore di cassa

Le trovate geniali non hanno mai fine, e quella del giovane Ryan Edgar è sicuramente una delle più ingegnose. Il 19enne di York, Pennsylvania, è capitato per caso in un ristorante di una nota catena di fast food, che stava sostituendo i suoi vecchi registratori di cassa con un nuovo sistema all'avanguardia. Ryan è riuscito a ottenerne uno in regalo, scoprendo che il sistema operativo della macchina era adatto a far partire l'installazione del suo videogioco preferito, Doom.