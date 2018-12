Ecco Doomba, il robot aspirapolvere che trasforma la propria casa in un livello di Doom

Rich Whitehouse è uno sviluppatore e programmatore che da anni lavora nell'industria dei videogiochi. Un professionista che nel curriculum può vantare lo sviluppo di progetti come Prey e Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast . Nei giorni scorsi, Whitehouse ha presentato al mondo il suo nuovo lavoro: un robot aspirapolvere capace di convertire la planimetria della propria casa in un livello di... DOOM , storico sparatutto in soggettiva degli anni '90.

Il progetto si chiama Doomba ed è basato sui celebri robot aspirapolvere Roomba, con un principio molto semplice: rielaborare le mappe digitali create con il software interno di Roomba (per intenderci, quelle che consentono al robot di muoversi autonomamente per casa e fare le pulizie domestiche) e trasformarle in un livello dello sparatutto creato da id Software.



Il software, completamente gratuito, permette dunque a chiunque fosse in possesso del particolare modello di robot aspirapolvere Roomba di creare un livello di Doom basato sulla planimetria della propria dimora. Se volete andare a caccia di demoni in un ambiente a voi familiare, questa è la vostra occasione!