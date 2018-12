Chiama la fidanzata come un personaggio di un videogioco: lei lo lascia

Questo perché, come svelato dal ragazzo olandese con un post su un gruppo di fan su Facebook, ha scambiato la sua amata per Sadie Adler mentre facevano sesso.



La pistolera Sadie Adler, una donna alla ricerca di vendetta per la morte del marito, è uno dei tanti personaggi femminili di Red Dead Redemption 2 che riesce a stimolare le fantasie dei videogiocatori, al punto da essere anche protagonista in una delle tante parodie pornografiche a tema (ve ne abbiamo parlato qui).



Non sappiamo come andrà a finire la storia tra Jeroen e la sua ormai ex ragazza, ma i due, in un modo o nell'altro, si ricorderanno per sempre del videogioco più acclamato degli ultimi anni.