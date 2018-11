Red Dead Redemption 2, ecco la prima parodia porno

Era solo questione di tempo prima che l'industria del porno decidesse di sfruttare l'incredibile risonanza mediatica di Red Dead Redemption 2 per dar vita alla prima parodia pornografica dell'avventura creata da Rockstar Games. Ed è WoodRocket la prima azienda specializzata in contenuti a luci rosse ad aver notato l'incredibile interesse nei confronti di Red Dead Redemption 2 su YouPorn, sito specializzato in video per adulti, al punto da decidere di realizzare la prima parodia porno ispirata al western dagli autori di GTA.

Il risultato? Si chiama Red Dead Erection, una storia che vedere come protagonista il pistolero Arthur Organ, criminale specializzato in rapine nelle... "banche del seme".



Per WoodRocket si tratta dell'ennesimo contenuto hard ispirato al mondo dei videogiochi dopo le parodie su Fortnite e quella più recente su Bowsette, personaggio fittizio basato sul leggendario Bowser di Nintendo che aveva stuzzicato le fantasie dei giocatori. Non resta che attendere le nuove proposte dell'agenzia, con le ultime novità di questa settimana (come Fallout 76 e Pokémon: Let's Go!) che potrebbero dar vita a nuove parodie fuori di testa.