Videogiochi: hacker installano Doom su un trattore

In occasione della DefCon 2022, una grande convention che si tiene a Las Vegas ogni anno e dedicata all'hacking e all'informatica, il modder Sick Codes e un gruppo di suoi colleghi hanno hackerato il computer di un trattore John Deere, nel tentativo di sensibilizzare l'utenza e far comprendere agli agricoltori quanto poco controllo abbiano sulle proprie attrezzature, che spesso utilizzano software non facilmente modificabili o riparabili.

Dopo mesi di lavoro utilizzando numerosi modelli di trattori e computer John Deere,

il modder australiano è riuscito a ottenere l'accesso al sistema centrale del dispositivo e ad avviare da remoto il computer del trattore

. "Liberate i trattori!", ha dichiarato il modder, "Vogliamo che gli agricoltori siano in grado di riparare le loro attrezzature quando le cose vanno male, e questo significa poter riparare o prendere decisioni sui software dei loro trattori".

Naturalmente, l'accesso completo al computer hackerato ha permesso ai modder di divertirsi un po', installando Doom sul dispositivo.

Sick Codes, con l'aiuto di un altro modder, è riuscito a creare una versione di Doom a tema agricolo, completamente giocabile sul sistema operativo del trattore John Deere

Non è la prima volta che si vede Doom girare su qualcosa di diverso da una console o da un PC: ora anche gli agricoltori appassionati di videogiochi avranno modo di trascorrere del tempo davanti ai videogiochi tra un raccolto e l'altro.