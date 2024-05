Copilot: l'IA di Microsoft diventa un "tutor" per imparare a giocare a Minecraft

La dimostrazione delle nuove potenzialità dell'intelligenza artificiale di Microsoft è arrivata sulle pagine del social network X, con l'azienda americana che ha condiviso un breve video in cui si può ammirare in azione una versione preliminare della sua IA destinata a diventare parte integrante dell'ecosistema del sistema operativo Windows.

Nel video, Microsoft ha mostrato una sessione di gioco alle prese con il celebre Minecraft, uno dei videogiochi più apprezzati al mondo, svelando come la sua IA otterrà presto la possibilità di "dialogare" con il giocatore e "scrutare" la sua partita per fornire consigli e suggerimenti su come progredire nell'avventura. Copilot, insomma, diventerà una sorta di assistente di gioco in grado di spiegare come completare una missione, come superare un determinato ostacolo o come affrontare al meglio una situazione difficile.

Ed è esattamente ciò che succede nella dimostrazione. Dopo essere stata "evocata" dal giocatore, Copilot dà un'occhiata alla schermata e riesce a identificare il gioco in uso: l'utente chiede all'IA come creare una spada e Copilot, per tutta risposta, chiede al giocatore di mostrarle l'inventario, analizzando gli oggetti a disposizione e indicando precisamente ciò che manca per fabbricare l'oggetto. In una seconda dimostrazione, il giocatore mostra a Copilot una sequenza in cui il personaggio è inseguito da creature simili agli "zombi": l'IA riesce a identificare l'entità delle creature e fornisce all'utente consigli utili per scappare da una situazione difficile.

Si tratta, chiaramente, di due dimostrazioni create ad arte dalla casa di Redmond per mostrare al mondo due delle possibili applicazioni di questa tecnologia, ma è chiaro che grazie a questa nuova evoluzione, Copilot abbia ormai assimilato la possibilità di studiare le circostanze di un determinato gioco e fornire consigli utili in tempo reale, come se si trattasse di una persona in carne e ossa che conosce già il gioco in questione e dà consigli all'utente al suo fianco. "Copilot sta per raggiungere un livello ancora più elevato", afferma Mustafa Suleyman, amministratore delegato alla guida della divisione di Microsoft specializzata nelle intelligenze artificiali.

"Presto, l'assistente IA inizierà a vivere al vostro fianco e ad aiutarvi, si tratti di giocare a Minecraft o affrontare le sfide più complesse della vita", prosegue. "Potrà contare su una vera personalità e offrire interazioni senza il minimo sforzo. Potrà vedere ciò che vediamo noi. Sarà un'esperienza magica: intelligente, intuitiva, naturale e utile".