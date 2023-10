Minecraft senza freni: Mojang vende oltre 300 milioni di copie nel mondo

Ancora meno, verosimilmente, avrebbero creduto che il titolo di Mojang sarebbe riuscito a piazzare 300 milioni di unità in tutto il mondo , consolidando la sua posizione come videogioco più venduto nella storia dell'industria .

Dodici anni fa, probabilmente, in pochi avrebbero scommesso che un progetto del calibro di Minecraft sarebbe stato in grado di raggiungere un successo planetario.

Il dato è stato confermato dallo studio svedese (acquisito qualche anno fa da Microsoft) in occasione dell'evento Minecraft Live 2023, cerimonia dedicata all'universo a mattoncini creato dallo sviluppatore Markus Persson.

"Mentre ci avviciniamo al 15° anniversario, Minecraft rimane uno dei giochi più venduti di tutti i tempi, con oltre 300 milioni di copie vendute, un traguardo che nessuno di noi avrebbe potuto sognare quando stavamo posizionando i primissimi blocchi", si legge in un messaggio condiviso da Helen Chiang, responsabile di Mojang Per dare un'idea dell'incredibile successo del sandbox, basti pensare che il secondo gioco più venduto nella storia, GTA V, si "ferma" a 185 milioni di copie in tutto il mondo grazie alle varie riedizioni del gioco d'azione per PC e console PlayStation e Xbox lanciate nel corso dagli anni da Rockstar Games.

Mojang è così riuscita a consolidare il suo primato, superando il secondo videogioco in questa particolari classifica di oltre 115 milioni di copie. È difficile immaginare un altro gioco in grado di raggiungere e superare i risultati di Minecraft: forse soltanto l'attesissimo sesto capitolo di GTA, il cui annuncio dovrebbe arrivare entro la fine di ottobre secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe puntare con convinzione a una simile impresa, visto l'incredibile "appetito" da parte dei fan di Rockstar nei confronti di una nuova avventura dopo le vicissitudini criminali del trio composto da Michael, Trevor e Franklin, e l'epopea western di Red Dead Redemption 2.