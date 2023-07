Usa: YouTuber insegna a una scimmia come giocare a Minecraft

Tuttavia, c'è chi è riuscito a portare a termine questa impresa spingendosi ancora oltre: è il caso del content creator ChrisDaCow, che ha insegnato a una scimmia come giocare a Minecraft , il sandbox di Mojang per PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e mobile.

Insegnare ad amici o familiari il funzionamento di un videogioco non è sempre un compito semplice, anche nel caso di un videogame in cui si è particolarmente esperti.

Molti giocatori sanno bene che cimentarsi nel proprio videogame preferito in compagnia di amici e parenti costituisce uno dei momenti più divertenti della sessione di gioco. Tuttavia, dover insegnare a qualcuno come funziona una meccanica particolare non è sempre un gioco da ragazzi.

Non è dello stesso avviso ChrisDaCow, appassionato del sandbox di Mojang, che è riuscito a trasformare una scimmia di nome Kanzi in un abilissimo videogiocatore. Il giovane ha conosciuto i ricercatori presso l'istituto Ape Initiative di Des Moines in Iowa, un centro di tutela e di preservazione della specie dei bonobo. I ricercatori hanno presentato al content creator il primate, entusiasta di giocare con le persone, che aveva già manifestato un'enorme familiarità con i giochi nell'ambito di un programma di ricerca.

Kanzi disponeva già di un touchscreen che utilizzava con dimestichezza e, una volta configurato Minecraft sullo schermo, lo youtuber ha iniziato a insegnare a Kanzi come giocare: il suo compito consisteva nel toccare lo schermo per muovere il personaggio, avendo a disposizione un pulsante che gli permetteva di usare il piccone ed estrarre le risorse. Kanzi ha eseguito rapidamente il tutorial, raccogliendo gli oggetti lasciati a terra e venendo ricompensato con alcune noccioline nel momento in cui portava a termine un compito.

Per mettere alla prova le sue abilità, il personaggio di Kanzi è stato messo in una grotta da cui doveva uscire, mettendo alla prova tutte le abilità di base apprese nel tutorial. Kanzi non ha deluso le aspettative, muovendosi rapidamente e abbattendo sorprendentemente qualsiasi ostacolo sul suo cammino. Raramente il suo allenatore è dovuto intervenire per dargli una mano e consentirgli di uscire da alcuni angoli in cui il personaggio continuava a bloccarsi.

Il video si è dunque rivelato una splendida occasione per il gruppo Ape Initiative, che ha potuto mostrare il proprio lavoro con i bonobo e sottolineare i problemi che la specie deve affrontare, a partire dal rischio di estinzione. Inoltre, il progetto ha mostrato quanto queste scimmie siano intelligenti, e soprattutto quanto possano essere di compagnia quando si tratta di giocare a Minecraft.