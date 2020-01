Minecraft è il videogioco che crea più dipendenza, uno studio lo conferma

Che i videogiochi possano creare dipendenza è ormai un dato di fatto: nel 2022 l'Organizzazione Mondiale della Sanità inserirà tale dipendenza tra i disordini mentali e i disturbi legati al comportamento. Ma nel frattempo, la smania di trascorrere più del tempo limite di fronte al proprio gioco preferito sembra non arrestarsi, come rivela uno studio che pone il sandbox di Mojang Minecraft in cima ai titoli che creano maggiore dipendenza.