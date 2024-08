Videogiochi: la città di Ferrara sbarca su Minecraft grazie a un neolaureato

"Così promuovo la mia città e parlo ai più giovani", afferma Celestino, che ora punta a far conoscere la città di Ferrara a livello globale integrandola in uno dei progetti più ambiziosi mai creati all'interno del videogioco di Mojang, "Build the Earth": si tratta di un vero e proprio sforzo collettivo che coinvolge creatori a livello internazionale e mira a ricostruire su Minecraft l'intera pianeta Terra in scala 1:1.