Barletta, barbiere trovato morto: era scomparso da quattro giorni, il cadavere semi-carbonizzato

A fare la drammatica scoperta sono stati gli agenti della Polizia di Stato, impegnati fin dal primo momento nelle operazioni di ricerca. Il cadavere, in parte carbonizzato, è stato rinvenuto in una zona rurale e sul posto sono immediatamente intervenuti gli specialisti della Polizia Scientifica. La Procura competente ha già aperto un fascicolo per far luce sulle cause del decesso, ancora da accertare, e tutte le ipotesi restano al vaglio degli inquirenti.