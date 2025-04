Schianto a Trani sulla provinciale Bisceglie-Andria, morte mamma e figlia incinta

Due donne sono morte in un incidente stradale avvenuto nella serata di venerdì in Puglia, sulla strada che collega Andria a Bisceglie, all'altezza di Trani. Le vittime sarebbero madre e figlia, Rosa Mastrototaro e Margherita Di Liddo, di 63 e 32 anni. Quest'ultima era incinta. L'auto a bordo della quale viaggiavano si sarebbe scontrata con un'utilitaria per poi finire, ribaltata, nelle campagne adiacenti. La 62enne e la 32enne sono state soccorse dal personale del 118 e trasportate in ospedale dove sono morte a causa delle ferite riportate. Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia.