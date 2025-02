Bando per assistenti di lingua italiana all'estero 2025: requisiti e domanda

L'avviso di selezione pubblica è stato pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Non è ancora chiaro quanti posti ci saranno a disposizione, nel bando c'è scritto che il loro numero esatto “sarà reso noto dalle autorità competenti dei Paesi partner nel corso dell'anno 2025”. Lo scorso anno, i posti erano stati 264 così ripartiti: 36 in Austria; 3 in Belgio; 168 in Francia; 21 in Germania; 9 in Irlanda; 4 nel Regno Unito e 23 in Spagna.