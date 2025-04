Gianmarco Tamberi: "Dopo Parigi la notizia di diventare papà mi ha cambiato prospettiva"

"Mi dispiace non essere con lui ai mondiali", - prosegue la futura neo mamma. "Dispiace più a me non essere a casa in quel periodo, dico la verità" dice Gianmarco Tamberi. E su una possibile pausa conclude: "La notizia di diventare papà mi ha cambiato prospettiva. Vengo da un anno molto complicato, quello che è successo a Parigi è stato molto pesante da superare e sicuramente non l'ho digerito del tutto, ma questa notizia ha accantonato tutto. Vivo con il sorriso giorno dopo giorno, fisicamente sto cercando di riprendermi".