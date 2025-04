Nata a Napoli il 25 luglio 1987 è conosciuta per aver partecipato a "Uomini e Donne" e al "Grande Fratello Vip". In particolare, la sua esperienza da corteggiatrice prima e tronista poi nel programma di Maria De Filippi è stata molto apprezzata dal pubblico di Canale 5. Poi, ha iniziato a lavorare come influencer e come opinionista in diversi programmi. Dopo la fine della relazione con Antonio Passatelli, che aveva scelto durante il dating show di Canale 5, ritrova l'amore con Giovanni Gentile da cui ha avuto due figli: Francesco e Gioele.